Das neue Magazin Elite ist da!

Unser ernst gemeinter Vorschlag: Lassen Sie sich von Ekaterina Mucha und ihrem Team anstecken – zur Lektüre einer garantiert völlig coronafreien Ausgabe unseres Magazins Elite. Voilà, da ist sie – die Frühlings-Ausgabe von Elite: Mit umfangreichen Infos für Menschen, die an Lifestyle, Luxus, Genuss, Mode und feiner Lebensart interessiert sind – druckfrisch, edel, spannend und topaktuell. Dieses Heft bringt Traum-Lesestoff und enführt Sie in eine virenfreie Welt der reinen Freude und des ungetrübten Genusses.

Die Hauptdarsteller der Welt: Von Paris über Los Angeles bis Hallstadt. Elite recherchierte für Sie die meistfotografierten Reisedestinationen nach englischen Hashtags rund um den Globus. Und: Elite-Chefredakteurin Ekaterina Mucha stellt Ihnen ihre ganz persönliche Liste der Top-Ten der magischen Orte vor.

+++ Weiters lesen Sie auf starken 150 Seiten:

So ticken die Luxus-Fabriken +++ Die Beach-Outfit-Trends 2020 +++ Coole Marken-Sonnenbrillen +++ Das perfekte Make-Up für den Sommer +++ Neue Duftwelten +++ Wiener Hot Spots der Gastronomie +++ Neuer Look für die begehrte „Lady Dior“ +++ Mystisches Laos +++ Frisch von den Fashion Weeks: Die Spring and Summer Collections von allen bedeutenden Laufstegen. Und Frühlings-Trends: Diese Looks haben es vom Laufsteg in unsere Fashion-Herzen geschafft.

Editorial

Bevor wir alle an der uns täglich präsentierten Info-Über-Dosis Corona zugrunde gehen, verabreicht Ihnen Elite ein völlig coronafreies Heft. Elite-Chefredakteurin Ekaterina Mucha entführt Sie im Editorial zu ihren ganz persönlichen Top-Ten der meistfotografierten magischen Orte rund um den Globus.

Handwerkskunst

Von Chanel über Louis Vuitton bis Chopard: Höchste Präzision, Engagement, Kunstfertigkeit und Tradition – all dies gehört zur einzigartigen Handwerkskunst, die an jedem Designerstück der Nobelunternehmen erkennbar ist.

Ready, Set, Beach!

Lust auf Sonne, Strand und Meer? Wir verraten die Beach-Outfit-Trends 2020 und präsentieren die schönsten Modelle.

Coole Marken-Sonnenbrillen

Ob trendige Pilotenbrille oder sportliche Variante mit Band: Hier finden Sie die coolsten und angesagtesten Modelle der Saison.

Sonnengeküsst

Sonnenanbeterinnen aufgepasst: Wir zeigen die besten Sonnencremes, die unsere Haut schützen – und Produkte, die auch ohne Sonnenbaden die perfekte Bräune zaubern.

COVERSTORY

Hauptdarsteller der Welt

Ein alter Spruch lautet: Erst wenn man etwas verliert, schätzt man es besonders. Wenn man also die weite Welt momentan nicht in der Realität bereisen kann, dann macht das Elite für Sie virtuell. Und recherchierte die meistfotografierten Tourismus-Motive der Welt, basierend auf Instagram-Ergebnissen.

Neue Duftwelten

Die neuen Parfums machen Lust auf wärmere Tage. Wir stellen Ihnen die schönsten Duftneuheiten für Sie und Ihn vor – von frisch über fruchtig und blumig bis holzig.

Wiener Hotspots

Leckere Drinks, kulinarische Erlebnisse und elegantes Ambiente: Wien hat viele Hotspots zu bieten, die nach der Corona-Krise hoffentlich bald wieder Gäste empfangen dürfen.

Neuinterpretation

Die ikonische Tasche „Lady Dior“ steht für ewige Eleganz und Klasse. Das Luxus-Modehaus hat nun eine vierte Runde der Kollektion „Lady Dior Art“ eingeläutet und lud renommierte Künstler aus aller Welt ein, einen neuen Look für die begehrte Tasche zu kreieren.

Frühlingstrends

Die Luxus-Labels aus aller Welt präsentierten bei den Fashion Weeks ihre neuen Kollektionen für den Frühling/Sommer 2020 und gaben damit die Top-Trends der Saison vor. Diese Looks haben es vom Laufsteg direkt in unsere Fashion-Herzen geschafft.

Mystisches Laos

Begleiten Sie Ekaterina und Christa W. Mucha auf einer ihrer Globetrotter-Touren in die touristische Hoffnungsdestination Südostasiens.

Weiters lesen Sie in der druckfrischen Elite u.a.:

Strahlend schön. Von Estée Lauder über Babor bis La Mer: Das perfekte Make-up und die effektivsten Pflegeprodukte für die warme Jahreszeit.

Trendige Begleiter. Elite stellt Ihnen die angesagtesten Accessoires für das perfekte Frühlings-Outfit vor.

Funkelnde Freude. Von Boucheron über Cartier bis Piaget: Schmuck, der die Schönheit seiner Trägerin unterstreicht.

Red Carpet Looks. So glänzten Stars wie Charlize Theron, Penelope Cruz und Jane Fonda bei der Oscar-Verleihung.

Neu & edel. Wir haben für Sie die spannendsten Frühlings-Neuheiten zusammengesucht, die garantiert für gute Laune sorgen.

