Eventbranche feiert ihre Visionäre

Im Palais Ferstel Wien kamen nach Jahren der Durststrecke die Repräsentanten der Veranstaltungsbranche wieder zusammen. Lud doch das event marketing board austria (emba) zur großen Gala. Mit der diesjährigen Entrée-Feier zur Austrian Event Hall of Fame will man einen signifikanten Startschuss für eine wiederbelebte Branche abgeben und Live-Marketing als signifikantes Tool feiern. Immerhin zeichnet die österreichische Veranstaltungswirtschaft für eine Wertschöpfung von rund neun Milliarden Euro verantwortlich.

Doch im Palais Ferstel galt es erst einmal, die Visionäre in der Branche vor den Vorhang zu holen. Oder, wie es Oliver Kitz, Initiator der Event Hall of Fame, ausdrückte: „Die Eventfamilie ist wieder versammelt und zeichnet die Großen unserer Branche mit Anerkennung und Wertschätzung aus. Es sind Persönlichkeiten, die über einen langen Zeitraum Besonderes geleistet haben. Die Austrian Event Hall of Fame zeigt, wer die Menschen hinter herausragenden Veranstaltungen sind, die Österreich dynamischer und vielfältiger machen. Events, die keinen Selbstzweck erfüllen, sondern Mehrwert und Tiefgang bieten“.

In diesem Jahr sind es Ex-A1- und Ex-Vodafone Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter, Wings for Life-CEO Anita Gerhardter, DocLX-Zampano Alexander Knechtsberger sowie Zirkusdirektor Bernhard Paul, denen die Ehre zu Teil wurde. Als Laudatoren fanden sich unter anderem Schauspieler Gregor Bloéb oder Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer ein.

Anschließend wurden die Geehrten unter anderem von Mark Mateschitz und Victoria Swarovski, denSchauspielerinnen Monika Ballwein und Chiara Pisati, Michael Brönner (Mastercard), Silvia Grünberger (Rosam, Grünberger, Jarosch & Partner), Sportler Hannes Kinigadner, Harald Hauke (Altstoff Recycling Austria), Marcus Wild (Ideal Live Marketing), Elisabeth Gürtler (Sacher), Hannes Jagerhofer (Acts Group), Niko Pabst (Marketing Club Österreich), Rudolf Lumetsberger (Berater für Erlebnisstrategien), Thomas Meinl (Unternehmer), Hubert Neuper (Sportmanager), Norbert Oberhauser (ORF) sowie Helga Rabl-Stadler (Kulturexpertin) gefeiert.