Eva Mandl und Roman Szeliga gründen Freuzeit

„Nach der pandemiebedingten Zwangspause liegen Events im PR-Mix wieder voll im Trend. Als Freuzeit haben wir gemeinsam die Kapazitäten für große und kleine Geschichten und greifen jederzeit auf rund 50 kreative Spezialist:innen zurück“, so Eva Mandl zur Gründung der Agentur. Angeboten werden Workshop, Mitarbeiter-Event, Live Marketing Aktion oder Kongress. „Unser Gehirn ist glücklicherweise so programmiert, dass positive Erlebnisse im Gedächtnis bleiben und mit der Zeit immer besser werden. Genau da setzen wir an. Wir inszenieren Events mit dem Anspruch, Glückshormone sprudeln zu lassen. Wir verstärken positive Markenerlebnisse nachhaltig, indem wir Endorphine direkt vom Erzeuger nutzen“, meint Roman Szeliga.