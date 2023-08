Eurobest rufen zur Einreichung

Eingereicht werden kann in 14 Kategorien. Wobei es auch in diesem Jahr wieder einige Neuerungen gibt. So wird für den Entertainment Eurobest Award eine überarbeitete Sektion für Branded Gaming eingeführt. Auch wurde der Media Eurobest Award überarbeitet, um die sich wandelnde Medienlandschaft widerzuspiegeln: Die Kategorien wurden angepasst und um den Bereich Insights & Medienstrategie erweitert. Diese Aktualisierungen zielen darauf ab, die handwerkliche Leistung der Nutzung von Medien zur Vermittlung von Markenbotschaften oder Verhaltensänderungen zu würdigen.

Des Weiteren wurden Beiträge für den Bereich Excellence in Media Craft in diesem Jahr auf unabhängige Mediaagenturen oder Unternehmen innerhalb von Mediennetzwerken beschränkt. Die Integration von mobilen Geräten in alle Kanäle und Disziplinen führte außerdem dazu, dass die Kategorien des Mobile Eurobest Award in die entsprechenden Eurobest Awards integriert wurden und der Award als solcher in diesem Jahr nicht mehr besteht.

Alle Infos zum Award und zur Einreichung unter eurobest.com.