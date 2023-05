EU wird Activision-Übernahme durchwinken – Insider

Die Europäische Union wird sich der 69 Mrd. Dollar (63 Mrd. Euro) schweren Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft Insidern zufolge nicht entgegenstellen. Sie werde den Deal voraussichtlich am 15. Mai abnicken, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch 10. Mai. Die von Microsoft angebotenen langjährigen Lizenzverträge für Videospiele-Renner von Activision wie „Call of Duty“ seien ausreichend.

Die EU-Kommission wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Den britischen Wettbewerbshütern reichen die Zugeständnisse nicht. Sie hatten der Übernahme ihre Genehmigung verweigert.

APA/Red.