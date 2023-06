Erste Bilanz

Die Seite lief heiß. Fleißig wurde gevoted. Und zwar ziemlich gleichmäßig für alle 102 Logos, die zur Wahl standen. Fast wären es auch die 100.000 Stimmen geworden, die wir uns erträumt hätten. Ganz wurde die Marke nicht erreicht, aber immerhin: Über 77.000 eingegangene Votes zeigen, wie sehr dieses Thema die Österreicher und ganz besonders jene, die kreatives Gespür und ein Herz für den Tourismus haben – vor allem für unseren Nationalsport Skifahren – bewegt hat.

Hier präsentieren wir nun also jene Top 20-Logos, die aus dem Publikumsvoting hervorgegangen sind.

Sieger ist Sujet Nummer 68 (kreiert von der Agentur Essence), das von den 77.029 Stimmen 3,23 Prozent der abgegebenen Votes für sich verbuchen konnte. Ganz knapp dahinter (den ersten Platz nur um 101 Stimmen verfehlt) hat Logo Nummer 29 (von Olaf Sacher) 3,10 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Und auch der dritte Platz, Logo Nummer 58 (Kreation: Eder Generalplaner), konnte veritable 2,96 Prozent einfahren. Selbst der zwanzigste Platz konnte noch fast 1.000 Stimmen oder 1,27 Prozent überzeugen.

In Kürze wird schließlich die Fachjury an einem prominenten Ort in Wien zur Tat schreiten. Danach servieren wir Ihnen das Sieger-Logo…

Den vollständigen Artikel finden Sie in der aktuellen ExtraDienst-Ausgabe! ExtraDienst Jahres-Abonnement zum Vorzugspreis hier bestellen >>> www.extradienst.at/abo