Epamedia verkürzt Wartezeit

Das unter Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) firmierende Unternehmen baut derzeit das Glasfaser-Netz in Klosterneuburg aus. Bereits jetzt werden die Bestellungen für einen Anschluss entgegengenommen, denn: bleiben die Bestellungen unter 40 Prozent der Haushalte und Betriebe, könnte der Ausbau ins Wasser fallen, so zumindest die Gesellschaft auf ihrer Homepage.

Um also die Bestellungen in Schwung zu bringen, wurde eine Kampagne in der Stadt gestartet. Deren Highlight: zwei Bus-Wartehallen, die von Epamedia ganz im Look der öGiG verkleidet wurden. Kern der Sonderinstallation: Ein Gewinnspiel, an dem die Wartenden über einen QR-Code teilnehmen können. Umgesetzt wurden die Installationen gemeinsam mit der Agentur Tunnel23.