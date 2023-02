Epamedia mit neuem Director Sales

Sie folgt damit Marcus Zinn nach, der das Unternehmen verlässt. Mohr-Stradner war seit 2021 für Epamedia als Head of Regional Sales für die Gebiete Wien, Niederösterreich, Burgenland und zuletzt auch für die Steiermark verantwortlich. In ihrer neuen Funktion übernimmt sie die Gesamtverantwortung für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des Verkaufs in ganz Österreich. „Laufend wird das DOOH-Angebot erweitert, was in der strategischen Ausrichtung des Vertriebs eine gewichtige Rolle spielt und die nächsten Jahre entscheidend mitprägen wird“, so Mohr-Stradner zu ihrer neuen Tätigkeit.

„Mit Claudia Mohr-Stradner sitzt eine versierte und erfahrene Verkaufsexpertin mit starker Führungspersönlichkeit am Epamedia Sales-Steuer“, begründet CEO Brigitte Ecker die Personalentscheidung.