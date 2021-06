Mit der Kampagne „Kleine Abenteuer. Große Momente.“ will sich die Tirol Werbung ein ganz besonderes Ziel setzen: Die Idee dahinter war, Menschen (und insbesondere Tiroler) an ihre ganz besonderen Sommererlebnisse in Tirol zu erinnern. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Tirol Werbung auf Out-of-Home. In Zusammenarbeit mit Epamedia wurden verschiedene Sommersujets auf Plakat, Citylight, Posterlight und digitalen Citylights einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

PA/Red.