EnBW erhebt Batteriespeicher zum Standard

Nicht nur sollen künftig geplante Solarparks standardmäßig mit Batteriespeichern ausgestattet sein. Auch wird geprüft, ob eine Nachrüstung für vorhandene Anlagen in Frage kommt. 20 der insgesamt 35 vorerst priorisierten firmeneigenen Standorte befinden sich in Baden-Württemberg, so Thorsten Jörß, Leiter der Projektentwicklung Photovoltaik.

Hierfür sei eine separate Baugenehmigung neben Vorhandensein der nötigen Fläche Voraussetzung. Die Möglichkeit zur „Zwischenspeicherung“ des erzeugten Stromes erlaubt eine bedarfsorientierte und wetterunabhängige Einspeisung ins Netz. An Standorten in Brandenburg und Rheinland-Pfalz wurden bereits Batteriespeicher installiert.

EnBW ist laut eigenen Angaben der erste deutsche Energieversorger, der eine grundsätzliche Ausrüstung seiner Solarparks mit Batteriespeichern plant, außerdem gibt es auch für Windparks dahingehende Überlegungen.

APA/Red.