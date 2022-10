emba: Wechsel im Vorstand

Die Position des Organisators des Erste Bank Open als stellvertretender Vorsitzender in dem Interessensverband übernimmt Franz X. Brunner. Neu in den Vorstand zieht DocLX Holding-Chef Alexander Knechtsberger ein. Er soll sich der Jugendarbeit annehmen. „Unsere Branche hat viele tolle Arbeitsplätze zu bieten und seit Jahren ist der Beruf Eventmanager/in auf dem 3. Platz in der Beliebtheitsskala junger Menschen in Österreich. Das wollen wir nutzen und mit einer ,young emba’ Offensive aufwarten“, kündigt Knechtsberger an. Künfig soll die Zusammenarbeit mit Ausbildungsstätten intensiviert und die Chance für high-potentials, sich zu präsentieren und Zugang zum emba Netzwerk zu bekommen, weiter gefördert werden.