Elon Musk setzt bei X auf Game-Streaming

Tesla-, SpaceX-, und X-Chef Elon Musk will Game-Streaming auf dem Mikroblogging-Service künftig forcieren. Man kann eine Gaming-Übertragung in der App ausführen und so Gameplay- und Antwortinhalte direkt in X streamen. Laut einem Bericht des Portals „SociaMediatoDay“ sind zwar bereits andere Plattformen in dem Bereich vertreten. Eine Chance für X bestehe aber – zumindest, wenn die Plattform eine nahtlose, integrierte Game-Streaming-Option aufbauen kann. Musk sagt, dass X seine Gaming-Streams weiter ausbauen wird, um sie für mehr Entwickler attraktiver zu machen.

Spott von Microsoft Network

Am 3. Oktober ging der erste offizielle Game-Livestream auf X an den Start. Niemand Geringeres als Musk selbst spielte das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ für eine unbekannte Anzahl an Zuschauern. Mit einem Wegwerf-Account unter dem Namen „cyb3ergam3r420“ zockte der 52-Jährige für etwa 40 Minuten. „Auch wenn es nur ein Test-Stream war, haben grundlegende Features wie die von Twitch oder YouTube gefehlt“, stellt Microsoft Network fest.

„Einen Livechat gab es nicht, doch anscheinend einen Chatroom, der nur für Premium-Nutzer von X verfügbar war. Dadurch unterbrach Musk hin und wieder die Stille seines Streams, um auf seinem Handy über die scheinbar lustigen Kommentare zu lachen. Nach seinem amateurhaften Livestream gab Musk selbst zu, dass es eine Menge zu verbessern gibt“, heißt es bei „MSN“. Es bleibt abzuwarten, wann er sich wieder an einen Game-Stream wagt.

PTE/Red.