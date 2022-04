Elon Musk kündigt Robotaxis an

Nachdem Tesla-Chef Elon Musk seine Ziele für ein autonomes Fahren in den vergangenen Jahren immer wieder verfehlt hatte, scheint sich nun doch etwas zu tun: Bei der Eröffnung eines neuen Werks in Texas den Bau eines selbstfahrenden Taxis mit „futuristischem Aussehen“ angekündigt. „Gewaltige Stückzahlen. Vollständig selbstfahrend. Es wird ein spezielles Robotaxi geben“, sagte der 50-Jährige am Donnerstag vor der Menge bei dem Werk. Zudem sollen Tesla-Fahrer, die das Ausstattungspaket zum autonomen Fahren bestellt hätten, heuer eine verbesserte Software erhalten.

Bereits 2019 hatte Musk angekündigt, dass im Jahr darauf Robotaxis in eineigen US-Regionen auf den Straßen unterwegs sein sollen. Im Jänner hatte er schließlich gesagt, er wäre „schockiert“, wenn Tesla sein Ziel nicht erreicht – nämlich autonomes Fahren, dass sicherer sei als ein Mensch am Steuer. Das Selbstfahrer-Ausstattungspaket, das Tesla anbietet, ermöglicht aber nach eigenen Angaben des Unternehmens keinen autonomen Betrieb, der Fahrer müsse das Fahrzeug weiterhin überwachen. Im Jänner waren fast 60.000 Tesla-Fahrzeuge mit dem Ausstattungspaket in den USA zugelassen.

Zudem kündigte Musk die Produktion von humanoiden Robotern und Cybertrucks ab dem kommenden Jahr an. Schon begonnen habe Tesla mit der Auslieferung von Fahrzeugen des Model Y aus der neuen Fabrik in Texas. Der Elektroautopionier will in dem Werk eine halbe Million Fahrzeuge pro Jahr herstellen. Analysten zufolge hat Tesla derzeit Schwierigkeiten beim Hochfahren der Produktion in Texas und Berlin, wo neue Produktionsprozesse zum Einsatz kommen. In China musste das Unternehmen zudem wegen der jüngsten Corona-Lockdowns die Fertigung im Werk in Shanghai zeitweise stoppen.

APA/Red.