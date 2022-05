Ein Song für Budweiser

Sex, Drugs und Rock’n’Roll. Das war einmal. Zumindest das Bier ist geblieben. Der Alkohol wird gerne weggelassen. Mit Bier, wurscht ob mit oder ohne Alkohol, verbindet man Männer, Sitzenbleiber, Herren der starken Worte, die im Laufe der Jahre auch den entsprechenden Bauch entwickeln.

Von diesem Image möchte die US-Marke Budweiser des globalen Braukonzerns Anheuser Bush InBev offenbar wegkommen. Mit der neuen Kampagne, die wieder von Wieden+Kennedy entwickelt wurde, positioniert man sich als Biersorte der coolen Kämpfer, die sich mit ihren hehren Anliegen schließlich durchsetzen. Man will sich auf die Seite der Kreativen und Künstler schlagen, die es trotz heftigen Widerständen geschafft haben.

Dementsprechend setzte man die Werbung unter den Titel Tomorrow is Yours To Take. Und versicherte sich der Mitarbeit von jungen, aufstrebenden Künstlern. Allen voran von Anderson .Paak, dem Singer, Songwriter, Regisseur und achtfachen Grammy-Gewinner. Er steuert die Musik und das zugehörige Video bei, das die werblichen Jahresaktivitäten der Biermarke einleitet. Darin zu sehen sind weitere Jungstars aus aller Welt, etwa der französische Freestyler und Fußballspieler Sean Garnier, der brasilianische Rapper Xamã, die schwedische Modedesignerin Julia Dang, die kolumbianische Graffiti-Künstlerin Wanda Pot, die argentinische Sängerin Lara91K, der brasilianische Grafiker Gabriel Massan sowie die britische Schlagzeugerin Louise Bartle. In kurzen Sequenzen bewerben sie ihr Tun. „Budweiser ist ein Schlachtruf für unermüdliche Schöpfer, Träumer und Draufgänger, die sich unbedingt einen Namen machen wollen“, erzählt Todd Allen, Vice President of Global Marketing bei Budweiser, das neue Narrativ. Und ereifert sich weiter: „Als jemand, der den Neinsagern getrotzt hat, um seinen Träumen zu folgen, verkörpert .Paak den Geist von Tomorrow is Yours to Take und dessen Bedeutung.“

Die Kooperation mit den Jungstars markiert zugleich den Start des Sponsorings aufstrebender Künstler. Die Biermarke will sich in den Bereichen Musik, Kunst, Mode und Sport engagieren. Dort verortet man die zukünftige Generation der Budweiser-Trinker. Na dann, Prost!