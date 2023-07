Ein Abend mit Hoffnung

Sie ist in alles anderem als einem guten Zustand – die heimische Medienbranche.

Jeden Tag grassieren neue Hiobsbotschaften: Die Druckerei Herold sperrt zum Jahresende. Und dies schieben die auf die Einstellung der Wiener Zeitung (dabei dürfte es in Wahrheit so sein, dass mit dem Wegfall des Auftrags der Tageszeitung „Heute“ das entscheidende Druckvolumen nicht mehr erreicht werden kann, um profitabel zu arbeiten). Der Holzbaum Buchverlag veranstaltet ein Crowdfunding (!), damit er nicht das Zeitliche segnet. Und die Wiener Zeitung ist Geschichte. Zumindest in gedruckter Form.

Doch am 5. Juli gab es eine Veranstaltung mit über 1.200 Gästen, die so etwas wie Hoffnung keimen lässt: 175 Jahre Die Presse. Und alles, was Rang und Namen hat, war erschienen. Selbst Oscar Bronner gab sich die Ehre, seinem schärfsten Widersacher zu gratulieren.

Im Gegensatz zur „Wiener Zeitung“ macht Die Presse das clever. Mag. Herwig Langanger, genialer Verhandler, Netzwerker und Stratege, was Marketing betrifft, hat ein Portfolio von über 60 Einzelprodukten aufgebaut. Damit kommt Werbegeld herein. Und nur damit hat man eine Chance auf Zukunft. Die Presse ist digital zwar nicht gewaltig gut aufgestellt (wenn der Digitalvermarkter, der bei jedem Banner mitschneidet, hausintern übergangen wird, und die dort versuchen, die Aufträge auf andere Kanäle zu trimmen, dann krachts im Gebälg), hat man in der Chefredaktion den Abgang von Rainer Nowak mehr als gut verkraftet und ist mit den Chefredakteuren Florian Asamer, Hanna Kordik (stv.) und Christian Ultsch (stv.) gut aufgestellt. Und hat damit so etwas wie Zukunft. Und das lässt sich nur von wenigen Medien hierzulande (noch) behaupten.

In den Festansprachen wurde mehrmals Karl Kraus bemüht. Und Bruno Kreisky, dessen Rede zum 125. Jubiläum seinen Grant auf die alte Dame deutlich widerspiegelte, und die von Schauspielerin Mavie Hörbiger vorgetragen wurde, war alles stimmig und amüsant. Dazu hervorragendes Catering im Kursalon Hübner.

Und so lässt sich als Resümee ziehen: Dieser Abend war wichtig. Dieser Abend gibt Hoffnung. Für uns alle in der Branche.

Die Gastgeber Mag. Herwig Langanger (Vorstand Styria Media Group, Vorsitzender der Geschäftsführung „Die Presse“), Andreas Rast (Geschäftsführer „Die Presse“) und Mag. Florian Asamer (Chefredakteur „Die Presse“) freuten sich über einen gelungenen Abend.

