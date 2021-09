Echt Jetzt? Über Liebe, Sex und Fehlentscheidungen

Die heißesten Neuigkeiten aus der Welt der Reichen und Schönen auf Krone TV. Moderatorin Sasa Schwarzjirg im Talk mit Prominenten über die unterhaltsamsten Themen der Woche. Diesen Donnerstag mit dabei sind Schauspielerin Edith Leyrer, Reality-TV-Star Julian FM Stöckel, Verleger Christian W. Mucha und Moderatorin Martina Reuter.

In der Sendung „Echt jetzt?“ reden Promis über die absurdesten, lustigsten Stories aus ihrem Leben. Dabei werden die VIPs das Publikum nicht nur mit witzigen Anekdoten unterhalten, sondern müssen sich auch in zwei Spielerunden unter Beweis stellen. In dieser Woche dreht sich alles um Liebe, Sex, desaströse Urlaube und Fehlentscheidungen, die unter die Haut gehen. Eine Sendung, die Sie nicht verpassen sollten: Diesen Donnerstag, 20.15 Uhr bei Krone-TV.

