Ebay löscht Angebote für Armbänder für Queen-Schlange

Der Tod der Queen hat in Großbritannien für große Emotionen gesorgt. Viele möchten sich persönlich von der 96-jährigen Queen verabschieden und pilgern zu ihrem aufgebahrten Sarg. Auf der Online-Plattform Ebay tauchten im Rahmen dessen Armbänder auf, die einen Vorteil in der kilometerlangen Queen-Warteschlange erbringen sollen. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA seien diese für mehrere tausend Pfund angeboten worden. Nun hat der Online-Händler die Artikel allerdings gelöscht. „Diese Artikel verstoßen gegen unsere Richtlinien und werden von unserer Seite entfernt“ , zitierte PA einen Ebay-Sprecher.

Noch am Sonntag hatten sich Hunderte in die Warteschlangen zum aufgebahrten Sarg von Queen Elisabeth II. eingereiht. Sie sollte voraussichtlich im Laufe des Tages geschlossen werden, damit niemand vergeblich mehr als 13 Stunden lang ansteht. Mittels der auf Ebay aufgetauchten Bänder, sollte ein Platz in der Schlange festgelegt werden, wodurch den Wartenden das kurze Verlassen der Position ermöglicht werde.

Die Objekte taugen allerdings maximal als royales Andenken an die historischen Tage. Sich damit die Wartezeit in der Schlange abzukürzen, dürfte nicht funktionieren. Der Regierung zufolge wechseln die nummerierten Bänder jeden Tag die Farbe und sind nicht übertragbar.

APA/ Red.