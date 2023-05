E-Auto-Abo-Anbieter „vibe moves you“ baut seine Flotte aus

Der Anbieter von Abos für Elektroautos, vibe moves you, will seine Flotte in Österreich ausbauen. 100 Mio. Euro sollen zu diesem Zweck fließen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Damit soll Kundinnen und Kunden eine größere Auswahl an verschiedenen E-Fahrzeugen angeboten werden können.

vibe moves you wurde vor zwei Jahren gegründet und bietet Abo-Modelle für E-Autos in Österreich an. Kunden können zu monatlichen Fixpreisen Fahrzeuge abonnieren – zu Laufzeiten von sechs bis 48 Monaten. Der Fixpreis beinhaltet laut Unternehmensangaben mit Ausnahme des Aufladens alle anfallenden Kosten – Anmeldung, Versicherung, Wartung, Winterreifen, Autobahnvignette sowie Schadensmanagement und die Koordination von Werkstattterminen.

Im Vorjahr hat das Unternehmen einen Umsatz von 9 Mio. Euro erzielt, das Jahresergebnis lag bei 300.000 Euro.

APA/Red.