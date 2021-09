„Drama-free“ bei Zalando

Zum einjährigen Bestehen von Zalandos Pre-owned Kategorie lanciert die Plattform für Mode und Lifestyle die neue Kampagne „Drama-free“. Diese zusätzliche Kategorie ermöglicht es Kunden einmalige Kleidungsstücke zu entdecken und eigene Styles für Shopping-Guthaben einzutauschen. „Pre-Owned Drama-free‘ markiert den nächsten Schritt des Pre-Owned-Angebots von Zalando. Mit der Kampagne wollen wir zeigen, wie Zalando Pre-Owned die Neugierde und den Spaß am Mode-Shopping mit nachhaltigeren Prozessen verbindet. Mit all dem Wissen war es noch nie so einfach, neuwertige gebrauchte Mode zu kaufen oder einzutauschen. Wir hoffen, dass unsere Kampagne zeigt, wie Zalando Pre-Owned unseren Kunden und Kundinnen helfen kann, Kleidung auszusortieren, neue pre-owned Styles zu finden und gleichzeitig das Ansehen von gebrauchter Kleidung in der Modeindustrie erhöht“, so Natalie Wills, Director of Marketing bei Zalando.

Am 13.September startete die 360°-Kampagne, inklusive PR, Influencer-Marketing, Social Media, Print und TV. Sie besteht aus drei Videoclips. Zu sehen sind die TikTok-Sensation Lublin, die preisgekrönte Sängern Camille Lellouche sowie die italienische Tänzerin Valentina Vernia. „Pre-owned spielt eine entscheidende Rolle auf unserem Weg zum Starting Point for Fashion, der ersten Anlaufstelle für Mode“, sagt Torben Hansen, VP Recommerce bei Zalando: „Im vergangenen Jahr haben wir viel positives Feedback für unsere Pre-owned-Kategorie erhalten. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die schnelle Lieferung, den hohen Komfort durch verschiedene Zahlungsmethoden und einfache Retouren sowie die plastikfreie Verpackung. Aus diesem Grund haben wir unser hohes Service-Level in den Mittelpunkt der neuen Pre-owned-Marketingkampagne gestellt. ‚Drama-free‘ beschreibt, worum es uns bei Pre-owned geht: Den Spaß, Mode zu entdecken und sich damit auszudrücken – verbunden mit nachhaltigerem Konsum und unschlagbarem Komfort.“

Zu sehen ist die Kampagne in insgesamt 12 Märkten live, darunter Österreich, Frankreich und Italien.

PA/ Red.