DMVÖ: Mit zwei Events in den Herbst

Dem herannahenden Sommerende wurde in der La Creperie an der Alten Donau gehuldigt. DMVÖ-Präsidentin Alexandra Vetrovsky-Brychta begrüßte zu diesem Anlass unter anderem Anton Jenzer (Bürgermeister Gaden), Eva Mandl (Himmelhoch), Andreas Ladich (Flughafen Wien), Daniela Nagele (Raiffeisenbank International) sowie Martin Kernthaler (EVVA). Bereits traditionell wurde zu diesem Anlass der Rookie of the year geehrt. Harald Rametsteiner überreichte als Vertreter der FH St. Pölten gemeinsam mit Auftraggeberin Thalia Katharina Lohr und Julian Uhlig die Auszeichnung.

Am nächsten Tag ging es weiter mit dem Marketing Automation Day. 110 Teilnehmer lauschten der Veranstaltung in der Arena des The Social Hub im 2. Wiener Gemeindebezirk. Im Fokus stand die Bedeutung von Marketing Automation und künstlicher Intelligenz (KI) im modernen Marketing-Portfolio.

Zum Auftakt waren Nikolai Scheurecker, GF jö Bonus Club und Robert Neundlinger, Head of Analytics mit ihrer Keynote Marketing Automation Quo vadis dran. „KI ist nicht gleich KI, aber eines ist klar: KI, und zwar die generative KI, bringt den größten Impact für Sales, Marketing und Customer Operations“, ist Scheurecker überzeugt. Und untermauert dies mitfünf Hypothesen: GenAI wird Komplexität nutzbar machen, sie wird Wissen demokratisieren, wird neue Services etablieren, wird massiv die Produktivität steigern und neue Fähigkeiten erfordern, so seine Theorie.

DMVÖ-Vorstand Michael Vaclav gab eine Anleitung zum Scheitern von Marketing Automation Projekten, indem er den Teilnehmenden Beispiele mit den häufigsten Fails servierte. Anschließend ging es mit Deep Dives in Tools und Lösungen von Marketing Automation Anbietern weiter. Den Abschluss bildeten der Best Practice von Clara Haslauer von Ikea und die darauffolgende Podiumsdiskussion unter der Moderation von DMVÖ-Vorständin Ulrike Kittinger.