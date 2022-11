Disney: Profitables Streaming wird zu Priorität

Der neue und alte Disney-Chef, Bob Iger, erklärte einen profitablen Streaming-Dienst zu einer seiner obersten Prioritäten. „Anstatt mit aggressivem Marketing und aggressiven Ausgaben für Inhalte auf die Jagd zu gehen, müssen wir anfangen, Rentabilität zu jagen“, so Iger am Montag bei einer Mitarbeiterversammlung in Kalifornien.

Wichtig sei es daher, sich einen sehr genauen Überblick über die Kostenstruktur, über die einzelnen Geschäftssparten hinweg, zu verschaffen. Spekulationen, über eine Übernahme von Disney durch Apple wollte Iger nicht kommentieren. Er war erst kürzlich wieder zu Walt Disney zurückgekehrt, nachdem sein Nachfolger das Unternehmen aufgrund fehlendem Vertrauen verlassen hatte. Zuvor hatte Iger den Konzern 15 Jahre geleitet. Dabei hatte er unter anderem auch den Streaming-Dienst Disney+ ins Leben gerufen.

APA/Red.