Digitale Raben-Eltern

Es ist etwas, das Eltern zu lieben scheinen: Fotos von den eigenen Kindern zu knipsen und diese ganz stolz herzuzeigen. Ob beim Vollführen der ersten Schritte, im Faschingskostüm oder beim Plantschen im Pool. Bildmaterial, seien es nun Fotos oder Videos, hilft uns dabei, zu erinnern. Und seine eigenen Kinderfotos dann später im Erwachsenenalter anzusehen, kann ebenfalls sehr amüsant sein.

Was aber, wenn man Aufnahmen von sich selbst nicht im heimischen Fotoalbum, sondern im Internet wiederfindet? Wenn aus dem persönlichen Erinnerungsfragment ein digitales Spektakel wird. Und abertausende fremde Menschen dabei zusehen, wie man selbst als Kind Spaß hat, aber auch weint, schreit, vielleicht mal keinen guten Tag hat. Der Gedanke mag befremdlich wirken. Was sind das für Eltern, die ihr Kind öffentlich so zur Schau stellen, teils gar entblößen? Und vor allem – warum macht man das? Die Antwort ist offenbar dieselbe wie auf so vieles in dieser Welt: Geld. Und zwar nicht gerade wenig: Die sogenannten „Mami-Blogger“, oder auch „Familien-Blogger“, haben mittlerweile einen eigenen Berufszweig etabliert. Sie verdienen ihr Geld damit, Menschen auf sozialen Netzwerken am höchstpersönlichen Lebensraum ihrer Kinder teilhaben zu lassen. Aber einmal von vorne…

Von Larissa Bilovits

