Digitale Kluft zwischen Geschlechtern größer

Frauen zeigen sich bei der Nutzung des Internets zurückhaltender, wollen sich aber neue Fähigkeiten aneignen. Laut neuer Umfrage des Digitalverbands BITKOM unter 1.002 Personen in Deutschland ab 16 Jahren sehen sich 88 Prozent der Männer in Deutschland in der Lage, eine E-Mail zu schreiben, bei den Frauen sind es 80 Prozent.

84 Prozent der Männer wissen nach eigenen Angaben, wie man im Internet erfolgreich nach Informationen sucht – und 77 Prozent der Frauen. Eine Kurznachricht per SMS oder Messenger-Dienst können 84 Prozent der Männer verschicken, bei den Frauen sagen das zehn Prozentpunkte weniger (74 Prozent).

„Wir brauchen eine gleichberechtigte Teilhabe an der digitalen Welt. Dazu muss nicht nur mit veralteten Rollenbildern aufgeräumt, sondern Frauen jeden Alters und Mädchen sollten gezielt gefördert und ermuntert werden, sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen, und ihr Können auch selbstbewusst anzuwenden“, so Susanne Dehmel, Mitglied der BITKOM-Geschäftsleitung.

Besonders groß ist die digitale Kluft der Umfrage nach, wenn es um den Schutz vor Hackern oder Cyber-Kriminellen geht: 30 Prozent der Frauen geben an, ihre Geräte beziehungsweise Accounts mit Antivirenprogrammen oder starken Passwörtern schützen zu können. Bei den Männern sind es 43 Prozent. Gleichzeitig wünscht sich fast die Hälfte der Frauen (45 Prozent) zu diesem Thema mehr Kenntnisse.

Ähnlich ist es bei der Fähigkeit, Fehler und technische Probleme bei den eigenen Geräten selbst zu beheben. 51 Prozent der Männer geben an, dies in der Regel selbst zu können, aber nur 37 Prozent der Frauen. Und auch hier wünscht sich mehr als ein Drittel der Frauen (35 Prozent), dies künftig selbst zu können, heißt es in der Umfrage abschließend.

