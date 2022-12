Digitale Jäger und Sammler

Immer mehr Menschen suchen Messenger-Alternativen zum „bösen“ WhatsApp, weil sie Angst um ihre Daten haben. Wer zeitgleich aber seine Alexa füttert und das Smart Home ausbaut, schießt am Ziel vorbei. Was uns im digitalen Alltag so belauert, weiß IT-Security-Experte und Satiriker Thomas Sulak zu berichten.