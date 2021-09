Digital Superhero Awards 2020

Am Mittwoch war die Preisverleihung des Digital Superhero Award 2020. Das Fachmedienportal Internet World Austria, der iab austria und Hauptsponsor willhaben haben die Profis der heimischen Digital-Community ausgezeichnet. Dabei gab es 60 Nominierungen für sechs Kategorien. Ermitteln wurden die Gewinner und Gewinnerinnen schließlich via Online-Voting.

In der Kategorie Medien siegte Mesi Tötschinger vom Red Bull Media House. Die Kategorie Vermarktung & Sales konnte Stefanie Koch von Laola1.at für sich entscheiden. Doris Christina Steiner von Ketchum Publico setzte sich in der Kategorie Kreation & Beratung durch. Den Titel in der Kategorie Media gewann Sabine Auer-Germann von Mindshare. In der Kategorie Innovation siegte Claire Kardas von Fridays for Future Wien. Und die Kategorie AuftraggeberIn konnte Anna Maria Reich-Kellnhofer von den Wiener Linien für sich entscheiden.

PA/ Red.