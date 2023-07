Die Psyche im VR-Rausch

Sie transportiert den Geist in bisher ungeahnte Sphären. Virtual Reality (VR) hat in den letzten Jahren einen beispiellosen Aufstieg erlebt und ist zu einer Technologie geworden, die unsere Wahrnehmung der Welt verändert. Neben den offensichtlichen Unterhaltungsanwendungen hat VR auch einen bemerkenswerten Einfluss auf die menschliche Psyche.

In den Weiten der Virtual Reality verbirgt sich ein fesselndes Versprechen – die Möglichkeit, der Alltagsrealität zu entfliehen und in ein Universum grenzenloser Fantasie einzutauchen. Hier, wo die Schwerkraft keine Grenzen kennt und Gesetze der Physik neu geschrieben werden, erwacht unsere Vorstellungskraft zum Leben. Von Abenteuern hoch über den Wolken bis hin zu Unterwasserwelten – die Flucht in die VR eröffnet uns die Freiheit, die Grenzen des Unmöglichen zu durchbrechen. Die Virtual Reality wird zur Brücke zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte, und in diesem digitalen Nirwana können wir unsere Sehnsüchte ausleben und unsere Seele fliegen lassen. Wenn Menschen in die VR eintauchen, erleben sie oft ein Gefühl der Präsenz, als wären sie wirklich an diesem Ort. Dieses Gefühl der Präsenz kann starke emotionale Reaktionen auslösen und Erinnerungen schaffen, die dem Gedächtnis ähnlich sind…

Von Hannah Minichshofer

