Die Liebesfalle

Sie schleichen sich gut maskiert in fremde Leben. Nach dem ersten Kontakt wird Vertrauen aufgebaut. Blumige Worte und schöne Versprechungen wecken Hoffnungen. Langsam steigt die Überzeugung, doch wieder einen Partner zu finden. Schluss mit langen Abenden alleine vor dem Fernseher oder einsamen Wochenenden. Was zählen da schon einige Geldbeträge für jene neue Bekanntschaft, die gerade in einer misslichen Lage strauchelt. Bis der Kontakt nach der Überweisung ganz plötzlich abbricht. Zur inneren Leere gesellt sich ein geleertes Bankkonto.

Das alles war bloß ein abgekartetes Spiel. Denn Online-Dating-Plattformen sind heute für Cyber-Abstauber sehr attraktiv. Sie steuern elektronische Treffs keineswegs grundlos an. Das Anbandeln im Netz hat sich von der einst leicht skeptisch beäugten Nische zum Milliardenmarkt entwickelt. Tausende seriöse und fragwürdige Seiten buhlen um Kunden auf der Suche nach dem großen Glück. Manche von ihnen sind erfolgreich, andere geben auf und einige Pechvögel tappen in professionell aufgestellte Fallen. Kriminelle haben nämlich längst erkannt, dass sich mit Gefühlen eine Menge schmutziges Geld verdienen lässt…

von Christian Prenger

