Die Initiative WEconomy will Diversität in Unternehmen fördern

New Work, Fair Pay, Vielfalt und Inklusion. Auf diese Themen legt die neue Medienplattform WEconomy besonderen Fokus. Mit der Unterstützung von Unternehmen wie Coca-Cola HBC, Goldman Sachs, Ketchum Publico und PwC Österreich will WEconomy für mehr Diversität am österreichischen Arbeitsmarkt sorgen. Gegründet wurde die Initiative von den Initiatoren von SHEconomy und des Minerva Awards. Eine neue Medienplattform, ein Printprodukt und regelmäßige Diskussionsrunden sollen unter anderem Themen wie Förderung von gemischten Teams hinsichtlich Age, Disability, Ethnicity, Gender, LGBTIQ+ und des sozialen Backgrounds hervorheben.

In der Diversity Leaders Challenge 2020 werden die besten Beispiele von erfolgreichem Diversity Management im Rahmen der Minerva-Gala Ende März 2023 mit dem WEconomy Award ausgezeichnet.

„Diversität ist für uns bei Ketchum Publico ein wichtiges Charakteristikum, an dem wir auch strategisch ständig weiter arbeiten. Gemeinsam mit WEconomy wollen wir branchenübergreifend Sorgen nehmen, indem wir realisierbare Maßnahmen präsentieren. Wir geben Mut und Inspiration – nach Außen sowie Innen. Denn für uns ist Vielfalt ein klarer Wettbewerbsvorteil und damit die Zukunft“, erklärt Manisha Joshi, Business Director und Head of Diversity & Inclusion bei Ketchum Publico.

Bettina Augeneder, Director People & Culture bei Coca-Cola HBC Österreich, sagt: „Mit 900 Mitarbeitenden aus über 25 Nationen und rund 40 Prozent Frauen in höheren Führungspositionen sind wir bei Coca-Cola HBC Österreich auf einem guten Weg – und wir wollen mehr. Mit Kulturmaßnahmen stärken wir die Sensibilität für den Wert von Diversity, Inclusion & Equity innerhalb und außerhalb des Unternehmens.“

Horizont/ Red.