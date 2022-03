Die Influencer-Vermarkter

Wenn man auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen bereits eine kleine Berühmtheit ist und gerne noch mehr Geld mit Posts verdienen möchte, dann kommen Influencer-Vermarkter ins Spiel. Wer diese sind und was sie leisten, lesen Sie hier bei ExtraDienst.

Ihnen folgen Millionen von Menschen im Internet: Influencer. Das oft belächelte Business der Internetgeneration scheint für Außenstehende ein Leichtes zu sein. Ein Post hier, ein Video dort und der Rubel rollt. Doch ganz so leicht, wie es scheint, ist es nicht! Es gibt einige Sachen, die beachtet werden müssen. Wer als Influencer durchstarten möchte, selbst aber weder genügend Expertise oder Zeit besitzt, sollte sich an Experten wenden. Ganz dem Zeitgeist entsprechend, haben sich auch hier eigene Wirtschaftszweige entwickelt: Influencer-Networks und Influencer-Marketing-Agenturen gibt es inzwischen zuhauf. Diese sind darauf spezialisiert, sich um die Interessen der Influencer zu kümmern und Unternehmen an die Social-Media-Stars heranzuführen.

von Janet Teplik

Den vollständigen Artikel finden Sie in der aktuellen ExtraDienst-Ausgabe! ExtraDienst Jahres-Abonnement zum Vorzugspreis hier bestellen >>> www.extradienst.at/abo