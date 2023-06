Deutschland ist weiterhin digital gespalten

Deutschland ist in Sachen Digitalisierung gespalten: 60 Prozent einer Umfrage unter 1.002 Personen im Auftrag der Initiative „Digital für alle“ anlässlich des vierten bundesweiten Digitaltags am 16. Juni durch den Digitalverband BITKOM sehen das so. Zudem hat jeder Zweite Angst, der technischen Entwicklung nicht folgen zu können.

Medienkompetenzen fördern

86 Prozent wollen, dass Medienkompetenzen gefördert werden, sodass alle Medien sicher nutzen und Inhalte kritisch einordnen können. 65 Prozent fordern mehr Unterstützung, wie etwa Begleitpersonen, die Bürgern bei Digitalthemen helfen. 61 Prozent fordern ein größeres Angebot an kostenlosen Schulungen und Weiterbildungen.

„Für etwa 16 Prozent der Menschen geht die Digitalisierung zu schnell – insbesondere Ältere kommen häufig nicht mehr hinterher. Aber auch junge Menschen müssen erst lernen, sinnvoll mit digitalen Technologien umzugehen. Hier brauchen wir mehr passgenaue Angebote, um alle mitzunehmen und Teilhabe zu ermöglichen“, so AWO-Bundesverband-Präsidentin Kathrin Sonnenholzner.

PTE/Red.