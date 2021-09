Deutscher Radiopreis Verleihung 2021

Am Donnerstagabend wurde in Hamburg der Deutsche Radiopreis im Rahmen einer großen Gala – moderiert von Barbara Schöneberger – vergeben. Dabei wurden dieses Jahr jene Radiomacher in den Vordergrund gerückt, die über schwierige Themen, wie beispielsweise die Taliban in Afghanistan oder die vergangene Hochwasserkatastrophe in Deutschland berichteten.

Die Gala wurde live auf über 50 Radiosendern und im Internet, sowie zeitversetzt im Fernsehen übertragen. Das musikalische Line-Up beinhaltete Künstler wie Duran Duran, Revolverheld, Johannes Oerding und Wincent Weiss.

APA/RED/LBi