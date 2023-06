Deutscher Podcaster Tommi Schmitt hört mit TV-Sendung auf

Der deutsche Podcaster Tommi Schmitt hört mit seiner Fernsehsendung Studio Schmitt auf ZDFneo auf. „Am Donnerstag läuft die letzte Folge meiner Fernsehsendung ‚Studio Schmitt'“, sagte der 34-jährige Kölner in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts Gemischtes Hack auf Spotify. Er beende das Projekt aus freien Stücken: „Die Begründung ist, dass ich in mir gespürt habe, nochmal was anderes machen zu wollen, andere Sachen auszuprobieren.“

„Ich bleibe dem Fernsehen und dem ZDF auch erhalten. Aber ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, was ich dann mache. Wie das so ist bei Geheimprojekten“, meinte Schmitt. Er habe geweint, als er dem Team eine Abschiedsansprache gehalten habe.

Schmitt hatte mit Studio Schmitt, ein Mix aus Late-Night-Show und Talk-Sendung, besonders beim jungen Publikum gepunktet. In seiner Rückzugsankündigung betonte er, dass er beim Start 2021 praktisch ohne jede TV-Erfahrung auf dem Moderatorensesssel gelandet sei. Schmitt bedanke sich für das Vertrauen der Verantwortlichen, „in einer Zeit, in der ich noch nie vor einer Kamera stand und man das auch deutlich gemerkt hat zu Beginn.“ Man habe es geschafft, fünf Staffeln mit 61 Folgen zu machen.

APA/Red.