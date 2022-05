Das Marketingleiter-Ranking 2022

Der Kampf um die Executive-Positionen in Marketing und Werbung tobte 2021 so hart wie noch nie. Überschattet von massiven Marktumwälzungen, Long Covid-Erkrankungen und Polit-Skandalen, wurden die Kreativ-Entscheider aufgemischt wie niemals zuvor.

Die einen, etwa der Marketingverantwortliche des Bundeskanzleramtes oder der Werbeentscheider des Finanzministeriums, verschwanden – fast ohne Spuren zu hinterlassen – sang- und klanglos in der Versenkung. Und zittern, wie die Anklagen gegen sie ausgehen. Andere drifteten ins Homeoffice ab und verloren die Tuchfühlung zu ihren Vorgesetzten. Dritte büßten, wie etwa der Mercedes-Werbeleiter, ihre Entscheidungskompetenz weitgehend ein. Das Fazit: ungezählte neue Namen. Unter den Top 50 finden sich freilich noch immer die bekannten Namen der Branche: Denn das sind die erprobtesten, die langgedientesten, die härtesten. Jene, die es am besten aussitzen, wenn die Luft dünn und die Masken dicker werden.

Zu recherchieren gab es freilich im Vorfeld so viel wie noch nie zuvor. Substanzielle Terraingewinne und Abstürze ins Bodenlose sind das Resultat der harten Bandagen des Vorjahres. Aber auch von starken Aufsteigern können wir heuer vermelden. Wie etwa vom Neo-Kommunikationschef des Bundeskanzlers oder vom Porsche-Werber und vom Lockdown-Gewinner Sky, denen die handelnden Proponenten ihre hervorragenden Platzierungen verdanken.

Auf die Schulter klopfen können sich aber wohl alle der hier aufgeführten Vertreter ihrer Branche. Schließlich war es im zweiten Corona-Jahr kaum einfacher, das Marketing planbar zu gestalten. Man konnte ja nicht wissen, ob in ein paar Tagen vielleicht schon wieder das Geschäft geschlossen wird. Oder ob überhaupt die Bewegung eingeschränkt werden soll. Oder was der Regierung noch so einfällt…

