currycom holt Berater

Barbara Schwarz als Consultant sowie Amanda Narzt, Christoph Noitz, Christina Labner und Anna Unterweger als Junior Consultant docken bei der Agentur an. Schwarz startete ihre Kariere als Redakteurin bei News und First. Vor ihrem Einstieg bei currycom schrieb sie als freie Journalistin für Musik-Magazine. Narzt, Noitz, Labner und Unterweger stehen noch am Anfang ihres Berufslebens und sammelten vor allem in Praktika Erfahrung in der Kommunikationsbranche.