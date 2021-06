Comeback der Awardshows

Nach der Festivalpause im vergangenen Jahr bringt Lions mit Cannes Lions Live in wenigen Wochen das wichtigste Kommunikationsfestival der Welt auf die Screens der globalen Kreativindustrie. Dafür fährt das Organisationsteam von Lions alle Geschütze auf und präsentiert ein Programm, das erstmals auf Basis einer weltweiten Umfrage mit über 1.500 führenden Marketing- und Kreativexperten entwickelt wurde. Das Ergebnis ist geballter Live- und On-Demand-Content mit acht spannenden Themenblöcken. Während im Format „The Awards“ täglich, von 21. bis 25. Juni 2021, ab 12:00 Uhr, live die Gewinner vor den Vorhang gebeten werden, tauchen die Lions-Gewinner, Jury-Präsidenten und -Mitglieder in „The Debrief“ tiefer in die Materie ein und nehmen die prämierten Gewinnerarbeiten genauer unter die Lupe.

Um die acht Themencluster „Content in Culture“, „Data-Driven Communication“, „Value of Creativity“, „Will Brands Save the World?“, „Better Creative Businesses“, „New Rules of Retail“, „The New Consumer“, „New Platforms and Technologies“ sowie um Ikonen und Vorreiter, drehen sich die Beiträge des Formats „The Daily Agenda” und der Channel „Creativity On Demand“. Während Letzterer mit wertvoll produzierten Filmen von Partnern wie Accenture Interactive, Amazon und Procter and Gamble aufwartet, laden aufschlussreiche Keynotes von hochkarätigen Speakern im Rahmen von „The Daily Agenda“ zu einem interaktiven Dialog mit dem Publikum ein.

Weitere Informationen sowie das gesamte Programm von Cannes Lions Live finden sich online auf https://live.canneslions.com/schedule.

14. 6. 2021 / gab