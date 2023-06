Chinesischer Onlineriese Alibaba bekommt neuen Chef

Der chinesische Onlineriese Alibaba bekommt einen neuen Chef: Daniel Zhang wird im September von Vizechef Joseph Tsai abgelöst, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Zhang erklärte, es sei nun „die richtige Zeit“ für ihn, von seinem Posten zurückzutreten. Er steht seit acht Jahren an der Spitze von Alibaba – derzeit durchläuft das Internetunternehmen eine umfangreiche Umstrukturierung.

Ende März hatte Alibaba bekanntgegeben, dass der Konzern in sechs unterschiedliche Unternehmensgruppen aufgespalten werden soll. Jede einzelne der neuen Einheiten soll unabhängig wirtschaften und gegebenenfalls allein an die Börse gehen. Der Konzern aus dem ostchinesischen Hangzhou gehört zu den bedeutendsten Technologiefirmen des Landes. Er ist in unterschiedlichen Bereichen wie Cloud-Anwendungen, Onlinehandel, Logistik und Medien aktiv.

Alibaba hatte in den vergangenen Jahren darunter gelitten, dass die chinesische Regierung die gesamte Tech-Branche mit immer neuen Regeln, Strafzahlungen und auch Einschüchterungen enger an die Leine gelegt hatte.

Zhang legt auch seinen Posten als Chef des Aufsichtsrats nieder. Er bleibt aber bei Alibaba und soll dort das Cloud-Geschäft leiten.

APA/Red.