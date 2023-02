Chinas Gaming-Industrie erstmals geschrumpft

Die chinesische Gaming-Industrie muss nach Jahren des rasanten Wachstums erstmals einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen. Laut aktuellen Zahlen des Branchenverbandes China Audio-Video and Digital Publishing Association wurden 2022 knapp 266 Mrd. Yuan (rund 36 Mrd. Euro) mit Videospielen umgesetzt. Das entspricht einem Rückgang um 10,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der Spieler ist mit 664 Mio. um 0,33 Prozent geschrumpft.

Markt beinahe gesättigt

„Im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts hat Chinas Gaming-Branche ein explosives Wachstum erlebt, die USA in punkto Marktgröße überholt und es Unternehmen wie Tencent und NetEase ermöglicht, zu globalen Publishing-Giganten heranzuwachsen“, heißt es in einem Bericht von „TechCrunch“. Getragen werde der Boom von einer neuen Generation, die sich verstärkt in der Online-Welt aufhält und über eigenes Kaufkapital verfügt. „Die Glanzzeit ist nun aber vorbei, weil der Markt beinahe gesättigt ist und Konsumenten ihren Gürtel in wirtschaftlich schwierigen Zeiten enger schnallen“, betonen die Experten.

Ein Faktor, der in diesem Zusammenhang auch eine Rolle spielt, ist die Überwachungs- und Kontrollwut der chinesischen Behörden. Diese hatten in den vergangenen Jahren gleich mehrfach versucht, gegen Inhalte in Videospielen vorzugehen, die ihrer Auffassung nach schädlich sein könnten und nicht der eigenen Ideologie entsprechen. „Danach haben die Regulierungsbehörden monatelang keine Lizenzen für neue Spieleproduktionen mehr vergeben. Jetzt geht das zwar wieder, es kostet den Firmen aber mehr Zeit und Geld“, so der Bericht.

Flucht ins Ausland

Um trotz der strengen Kontrolle im eigenen Land neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen, haben sich viele Spielestudios zunehmend dem Ausland zugewandt. „Chinesische Titel wurden schon zuvor jahrelang exportiert, aber erst seit Kurzem gelingt es ihnen auch, einen echten Eindruck im Westen zu hinterlassen“, schildert der Bericht die Entwicklung.

Bestätigt wird das von Marktforschungsinstituten wie Sensor Tower. Dort haben Analysten berechnet, dass Spiele, die in China produziert worden sind, Ende 2020 bereits für knapp 20 Prozent der gesamten Umsätze im mobilen Gaming-Sektor verantwortlich zeichnen. Im Juli 2022 stammten 39 der 100 wirtschaftlich erfolgreichsten Mobile Games der ganzen Welt aus dem „Reich der Mitte“.

