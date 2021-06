Chanel â€žerstrahltâ€œ Out of Home

Chanel präsentiert seine neue Lippenstiftlinie Rouge Coco Bloom mit einer Out of Home-Kampagne der Gewista. Im Out of Home-Mediamix setzt Chanel in der Zusammenarbeit mit der Mediaagentur Wavemaker auf Digitale City Lights an der U-Bahn Station Karlsplatz, auf ein ULF-Branding und auf ein Wartehallenbranding im Total-Look an der Wiener Ringstraße, bei der Oper.

„Wir freuen uns Chanel, als Marke im absoluten Premium Segment, für eine Out of Home-Kampagne gewonnen zu haben. Der ausgewählte Out of Home-Mediamix besteht aus handverlesenen Inszenierung, von den Digitalen City Lights über das ULF Branding bis zum Wartehallen-Branding im Total-Look an der Wiener Ringstraße. Eine perfekte Kombination, die nicht nur eine hohe Reichweite und Aufmerksamkeit garantiert, sondern die potentielle Käuferschicht auch zielgerichtet im Umfeld einer hohen POS-dichte, anspricht“, so Gewista CSO Andrea Groh.

PA/Red.