CCA mit neuem Vorstand

Es war wieder einmal soweit: Der Creativ Club Austria ließ seinen Vorstand küren. Das Ergebnis: Andreas Spielvogel (DDB Wien) bleibt Präsident, Melanie Pfaffstaller (mel p productions) fungiert als Vizepräsidentin. Außerdem behält sie ihre bisherige Funktion als Kassierin. Die Funktion des Schriftführers übernimmt weiterhin Goran Golik (Golik). Die weiteren Vorstandsmitglieder Lukas Filszar (101), Nora Sri Jascha (Dasuno), Katharina Maun (Dodo), Patrik Partl (Brokkoli) und Daniela Sobitschka (DMB.) widmen sich spezifischen Themenbereichen.

„Auch für diese Funktionsperiode haben wir uns gemeinsam mit Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger einiges vorgenommen: Noch mehr Relevanz in der Agenturszene aber auch bei Auftraggeberinnen und Auftraggebern, noch mehr Radikalität in unseren Entscheidungen und noch mehr Respekt innerhalb unserer Branche zu fordern und zu fördern“, kommentiert Spielvogel. Und ergänzt: „In diesem Sinne und basierend auf vorangegangener Diskussionen zu Doppelgängern in der Werbung innerhalb der Kreativbranche, hat sich der Creativ Club Austria dazu entschlossen, eine eigene Arbeitsgruppe mit Alexander Hofmann zu installieren, die sich dem Thema für die CCA-Venus-Jury, aber auch darüber hinaus für die Branche, widmen wird.“

Zudem will man sich nun verstärkt in der Nachwuchsarbeit engagieren. Nach dem Motto „Experten bilden Experten aus“ erarbeitet man ein eigenes Ausbildungsformat. „Viel Praxis, wenig Theorie“ verspricht die künftige Werbetextausbildung, die im September 2023 starten soll. Aufgeteilt wird sie in drei Monate Ausbildungund neun Monate Praktikum in einer Agentur.

Fest steht auch bereits der Termin der nächsten Venus-Awardshow. Sie wird am 25. Mai über die Bühne gehen. Eingereicht werden dafür kann ab Jänner und bis zum 10. März.