Caritas startet Kampagne „Wir pflegen Werte“

In Zusammenarbeit mit der Agentur DDB startet die Caritas – wie traditionell jedes Jahr im September – eine neue Pflegekampagne mit dem Titel „Wir pflegen Werte“ und will damit vermitteln, dass die Caritas nicht nur Menschen pflegt, sondern die Werte einer ganzen Gesellschaft: „Menschlichkeit und Zusammenhalt, Vielfalt und Herzlichkeit, Achtsamkeit und Würde sind Worte, die sie mit Leben füllen und Werte, zu denen sich die Caritas mit all ihren MitarbeiterInnen, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich bekennt.“, so Katha Häckel-Schinkinger, Leitung Kommunikation & Fundraising bei der Caritas.

Mit der Aktion wolle man den Angestellten in Pflege- und Betreuungsberufen eine Bühne geben und gleichzeitig mehr junge Menschen dazu bewegen, eine Ausbildung in dieser Branche zu machen. Dementsprechend finden auch pandemiekonforme Zoom Calls und Info-Days auf Social Media statt, mit deren Hilfe die Caritas über ihre Jobangebote informieren möchte. Die zweiteilige Kampagne wird über Plakate, Printinserate, Onlinebanner und mittels Kurzvideos auch auf den Social-Media-Kanäle der Caritas verbreitet.

APA/Red./LBi