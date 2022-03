Canal+ startet

Serviert wird dabei neben einem Streaming-Angebot mit eigener App auch ein linearer TV-Sender. Dieser mit dem Namen Canal+ First vereint europäische Serien, Dokumentationen und Filme, angereichert mit heimischen Blockbustern und österreichischen Eigenproduktionen. Empfangen werden kann Canal+ First über A1 Xplore TV und HD Austria. Weitere Netzbetreiber sollen in Kürze folgen, kündigt Philipp Böchheimer, Geschäftsführer der CANAL+ Austria, an. Die Vermarktung des Contents übernimmt Goldbach.

Außerdem startet am 15. März das Streaming-Angebot. Mit einem Preis von 9 Euro setzt man den etablierten Streamern, die erst vor kurzem mit Preiserhöhungen auffielen, auch Wettbewerb entgegen. Dafür kann man drei Streams auf fünf Geräten nutzen. Zu finden sind hier Inhalte von Studiocanal, Filme von Kinowelt TV, Filmtastic und Serien von Starzplay sowie mehr als 250 österreichische Filme, Kabaretts und Serien.

Mit dem österreichischen Content will man sich auch von den Mitbewerbern abheben. „Das Besondere an unserem Angebot ist, dass sich hier ein spezialisiertes österreichisches Team um die österreichischen TV-KonsumentInnen kümmert: Wir stimmen unseren Content auf die Bedürfnisse des heimischen Publikums ab und können dabei zusätzlich aus dem weltweiten Pool an exklusiven Inhalten von Canal+ schöpfen“, preist Böchheimer sein Angebot an.