CANAL+ feiert Einstand

Der Schritt ins kleine Österreich sollte schließlich gebührend gefeiert werden. Immerhin leistet man sich hierzulande ein eigenes Team unter Managing Director Philipp Böchheimer. Der empfing gemeinsam mit seinem Chef Jacques du Puyund A1 CEO-Marcus Grausam die Gästeschar. Der Einstieg der Franzosen bei A1 TV war einer der Voraussetzungen für den Launch in Österreich. Damit kann man nun das Angebot aus Streaming-Kanälen und dem linearen TV-Sender Canal+ First umsetzen. Und einen Focus auf lokalen Content legen, wie an diesem Abend noch einmal betont wurde. Die Ziele sind durchaus ehrgeizig: „Wir wollen ein relevanter Player am österreichischen Streaming-Markt werden und unter die Top 3 in den kommenden 5 Jahren kommen“, postuliert Grausam. In Zukunft könnten A1 und Canal+ gemeinsam auch weitere Länder erobern, deutete er an.