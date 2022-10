Breitling gewinnt Fußballprofi Erling Haaland für seine neue „all-star squad“

Er wird nicht ohne Grund als „unaufhaltbar“ auf dem Feld bezeichnet. Erling Haalands Karriere wird nicht etwa in Toren gemessen, sondern in Doppelpacks und Hattricks. Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung hatte der aktuelle Superstar des Fußballs gerade erst einen neuen Rekord aufgestellt, indem er nach seinen ersten neun Spielen in der Premier League bereits stolze 15 Tore und in seinen ersten 22 Einsätzen in der Champions League 28 Tore erzielt hatte.

Heute ist Breitling stolz darauf, verkünden zu dürfen, dass Haaland der neuste Botschafter der Luxusuhrenmarke sein wird. Der für Manchester City spielende Stürmer gesellt sich zu weiteren Spitzensportler, wie dem Basketballer Giannis Antetokounmpo, der Snowboarderin Chloe Kim und dem Footballspieler Trevor Lawrence, um Breitlings neue „all-star squad“ zu formen.

Haaland wurde geboren, um Tore zu schiessen. Das ist zum einen seiner Grösse und zum anderem seinem lehrbuchreifen Mittelstürmer-Spielstil geschuldet. In seiner allerersten Saison in der Bundesliga wurde er zum Spieler des Monats ernannt, obwohl er nur eine Stunde auf dem Feld gewesen war. Bei der FIFA-U-20-Weltmeisterschaft wurde ihm für seine Rekordleistung von neun Toren in einem einzigen Spiel der Goldene Schuh verliehen. Mit gerade einmal 22 Jahren wird er nun bereits als einer der besten Spieler der Welt gehandelt.

„Erling Haaland hat genau die Eigenschaften, die wir in unseren Squad-Mitgliedern suchen», sagt Georges Kern, CEO von Breitling. «Er hat Power und ist unglaublich leistungs- und charakterstark, er ist absolut authentisch und auf dem Boden geblieben – Erling ist einfach die perfekte Verkörperung des lässigen, inklusiven Luxus von Breitling“.

„Ich liebe Uhren, daher war ich bereits vorher ein großer Fan der Marke“, so Haaland über die Partnerschaft. „Wer meinen Stil kennt, weiß, dass ich auf einen cleanen Look setze, der mich sowohl im öffentlichen als auch in meinem Privatleben begleitet. Die neue Breitling, die ich repräsentiere, passt genau in dieses Konzept und einfach zu allem, was ich tue. Ich freue mich schon sehr darauf, sie nächste Woche vorzustellen und dann auch endlich selbst tragen zu können.“

Freuen Sie sich auf Haaland und die anderen Mitglieder der all-star squad, die Breitling und unsere neuen Produkte später in diesem Monat in einer großangelegten neuen Kampagne repräsentieren.