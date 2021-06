22 mal Bio pur. Darum soll es bei der aktuellen Out-of-Home-Kampagne der Tiroler Bäckerei Therese Mölk gehen. Zusammen mit Epamedia will das Unternehmen auf sein Bio-Brot-Sortiment aufmerksam machen, das in den Baguette Brotfachgeschäften und in MPREIS Supermärkten erhältlich ist. Die Sujets zeigen verschiedene Brotsorten in einer Papiertüte und setzen damit das Produkt in den Fokus. Die Außenwerbekampagne ist derzeit in Tirol auf analogen und digitalen Citylights von Epamedia zu sehen.

PA/Red.