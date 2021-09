„biber“ launcht Podcast

„Darfst du ein Tampon benützen?“ – „Sex vor der Ehe haben?“ – „Einen katholischen Österreicher heiraten?“

Delna Antia-Tatić hostet ab heute den biber Empowerment- Podcast „Du bestimmst. Punkt.“ und spricht von nun an regelmäßig mit jungen Frauen aus den migrantischen Communitys über Selbstbestimmung. Als Rolemodels in der Mission Empowerment schildern die Frauen ungewohnt intim, wie sie ihre „Revolution“ gewagt haben und welche Kämpfe sie für die Freiheit als Frau durchstehen mussten. Der Podcast ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt und wird in Kooperation mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) produziert.

Im zwei Wochentakt lädt die biber-Chefredakteurin ihre Gästinnen ins Studio: Junge Österreicherinnen mit Migrationsbackground, die für scheinbar Selbstverständliches hart kämpfen mussten und die ihren Empowerment-Weg bewusst verbreiten wollen.

APA/Red.