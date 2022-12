bettertogether übernimmt Designbüro Schrägstrich

Die Wiener Kommunikationsagentur bettertogether übernimmt das Wiener Designbüro Schrägstrich mit seinen sechs Mitarbeitern. Zusammen kommt die Gruppe auf rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit sollen Know-how über Kommunikation mit Wissen über die Gestaltung von Medien, Markenentwicklung und Kampagnen vereint werden, heißt es in einer Aussendung.

Schrägstrich wird zu einer Tochter der bettertogether-Gruppe und Schrägstrich-Geschäftsführer Markus Zahradnik-Tömpe übernimmt im Gegenzug 25 Prozent an bettertogether und wird neben den bestehenden Gesellschafter:innen Susanne Grof-Korbel, Michael Grof-Korbel sowie Catherina Straub gleichberechtigter Partner und Geschäftsführer in der Unternehmensgruppe, heißt es in der Aussendung.

APA/Red.