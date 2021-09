Berlusconis TV-Gruppe klettert auf 1,38 Mrd. Euro

Der Mailänder Medienkonzern Mediaset im Besitz von Italiens Expremier Silvio Berlusconi hat im ersten Halbjahr 2021 Gewinne geschrieben. Der börsennotierte TV-Konzern meldete in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Nettogewinn von 226,7 Mio. Euro nach Verlusten von 18,9 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2020. Der Umsatz stieg von 1,16 Mrd. Euro auf 1,38 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Investitionen des Unternehmens betrugen 103,9 Mio. Euro, die mit dem Zuwachs der Beteiligung an der deutschen TV-Gruppe ProsiebenSat.1 verbunden sind. Die Italiener sind mit einem Anteil von 12 Prozent größter Aktionär der deutschen Fernsehkette. Diese hat eine Fusion mit Mediaset bisher immer abgelehnt. In Österreich gehören Puls4 und ATV zu ProSiebenSat.1. Der Mailänder Konzern, der von Berlusconis Sohn Piersilvio geführt wird, berichtete, dass das positive Ergebnis Mediasets sowohl den Dividenden aus der Beteiligung an ProsiebenSat.1 als auch Einnahmen durch den Verkauf von Towertel seitens der im Sendemasten-Bereich aktiven Tochter Ei Towers zuzuschreiben ist. APA/RED./CH