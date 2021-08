Bahlsen wagt Marken-Relaunch

Die Kampagne startet am 29. August mit einem TV-Roadblock zur Primetime. Der 20-sekündige Spot, in dessen Mittelpunkt das Bahlsen-Produkt steht und der auf allen relevanten Sendern sowie ausgesuchten Spartenkanälen zu sehen ist, soll die Marke auffrischen und zeigen, wie sich „Handwerk und künstlerischer Anspruch in einem Premiumprodukt vereinen“, heißt es in einer Mitteilung. Der Film schließt ab mit dem neuen Claim „Besonders seit Bestehen“. TV steht im Zentrum der Kampagne, hinzu kommen (Digital) Out-of-Home-Motive in ausgewählten Großstädten sowie Online Video, Social Media, Werbung im Kino, Maßnahmen am Point of Sale und Printanzeigen. Die Mediaplanung übernehmen Mediaplus und Weischer.JvB.

Bahlsen hatte die Neuausrichtung seiner Kernmarke im Frühjahr mit einem Verpackungsrelaunch sichtbar gemacht. Durch das neue Design sollen die Produkte stärker in den Fokus rücken, gleichzeitig sollen jüngere Zielgruppen stärker angesprochen werden. Bahlsen will auch das Produktportfolio umbauen und Produkte für bestimmte Ernährungsformen wie glutenfreie oder vegane Ernährung anbieten.

PA/Red.