Badnerbahn startet neuen Onlineshop

Die Badner Bahn startet den neuen Onlineshop fanshop.wlb.at, auf dem Merchandise des Öffi-Unternehmens gekauft werden kann. Das Sortiment reicht von Weihnachtsartikeln über Geschirr bis hin zu Socken. So kann als Weihnachtsgeschenk beispielweise Badner-Bahn Christbaumschmuck oder Keksausstecher in Zugform erworben werden. Für Kaffee-oder Teeliebhaber eignen sich die Porzellantassen mit dem Badner-Bahn Symbol. Die blauen ÖKO-Tex-zertifizierte Socken, die in Europa hergestellt wurden, sind passend für kalte Wintertage.

Auch auf Nachhaltigkeit wurde geachtet. So gibt es eine recycelbare Jausenbox aus Zellulose im blauen Badner-Bahn-Design oder ein Spielzeugzug von LALOK aus hochwertigem Buchenholz. Das Angebot soll stetig erweitert werden. Noch dieses Jahr soll eine neue Badner-Bahn Kappe oder Fahrzeugmodelle aus Lego dazu kommen. Die Artikel sind zusätzlich auch weiterhin an den Kassen Baden Josefsplatz und Wien Oper erhältlich.