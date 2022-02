Austrian Event Award noch einmal verschoben

Die Verleihung des Event-Preises für das Jahr 2021 verschiebt sich weiter. Als Gründe dafür werden zum einen das 25jährige Jubiläum der Veranstaltung, die man entsprechend ausgiebig feiern will, sowie die anziehende Konjunktur genannt. Aufgrund letzterer hätten sich viele Agenturen mehr Zeit für die Einreichung gewünscht.

Die wird ihnen nun auch gewährt. Einreichungen sind bis zum 30. März möglich. Die Award Show unter dem Motto Take Off 25 geht dann am 28. Juni im Design Center Linz über die Bühne.